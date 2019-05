Cristiano Ronaldo no descarta ser entrenador en el futuro

"Yo veo el fútbol como una misión: ir al campo, ganar, hacerme mejor", afirmó Cristiano en la entrevista, señalando que sigue sintiendo la presión de hacerlo bien e impresionar.

"Hay una presión adicional. La gente siempre está juzgando: 'Está acabado ya. Tiene 33, 34 o 35 años, ya lo debería dejar'. Y tú quieres sorprender a la gente: aquí sigue 'el bicho'", asegura 'CR7'.

"Sé que la gente está con una escopeta esperando que Cris falle un penalti o que fracase en un partido crucial. Pero es parte de la vida y debo estar preparado. Yo llevo preparado desde hace ya muchos años", añadió el delantero de la 'Juve'.

"Cuando vine para Madrid fui el jugador más caro de la historia (...) En los últimos diez, doce años, siempre he tenido esa presión adicional", explicó.

Preguntado por lo raro que es que nadie le plantee la opción de ser entrenador cuando se retire, el astro luso no dudó en afirmar que "no lo descarto".

Pese a su salida del Real Madrid y los problemas fiscales que tuvo en España, Cristiano abrió recientemente una clínica de implantes de cabello en la capital española.

"Los españoles me trataron bien. Quería darles unos puestos de trabajo", aseguró.

"Yo voy con la cabeza erguida, sé que la gente me quiere, sabe que yo he dado mucho al club (Real Madrid) y este me ha dado mucho. Por la calle me dicen: 'Cris, vuelve a casa, esta casa es siempre tuya'". Me gusta escuchar eso", concluyó.