Cristiano Ronaldo a France Football: "solo jugaría los partidos importantes".

“Los de la selección y los de la Champions son los que más me motivan, en los que te juegan algo, en un entorno difícil, con presión” aseguró el portugués. Pese a ello Ronaldo dijo que “siempre hay que ser profesional y estar bien todos los días”.

“CR7” acaba de superar los 700 goles y dijo que a pesar de todo su gol favorito es el que marcó con la camiseta del Real Madrid ante la Juventus. "Era un gol que trataba de marcar desde hacía años. Y llegó en el momento crucial, en un partido importante, contra un gran equipo y un portero excepcional.

El objetivo del luso es “siempre estar al máximo nivel”.

También habló sobre su rivalidad con Leo Messi, asegurando que “es sana” porque ha permitido a ambos “ser mejores”, pero afirmando que su motivación no depende de los demás.

Para terminar, Cristiano comentó que cuando se retire se alejará de todo lo que tenga que ver con futbol "hace quince años que me sacrifico, que me consagro a mi carrera. Después, admiraré lo que he hecho, pero más lo que haré: disfrutar de mis amigos, mi familia, ver a mis hijos crecer y estudiar. Saborear el presente. Trasmitir mi experiencia de la vida. Pero no para ahora. Todavía me queda mucho que dar".