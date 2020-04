Courtois, Asensio y Agüero juntos en un torneo benéfico

El torneo lleva por nombre 'Calvo Games' haciendo referencia a una broma entre 'Youtubers'. Aunque todavía no se ha revelado cómo se desarrollará la dinámica del juego, se adelanta que habrá retos y castigos por llegar a ciertas cantidades de dinero, este evento tiene una única finalidad: Recaudar más dinero que nunca para luchar contra el “coronavirus".

¿Y cómo se van a repartir entre los equipos? Cada uno de los capitanes escogerá, antes del inicio de la competición, con quien quiere contar para formar su team. Sin embargo, los equipos no serán siempre los mismos. Habrá cuatro equipos para cada uno de los cinco juegos (Call of Duty Warzone, League of Legends, Fortnite, Fifa20, Valorant), "de ahí que participe tanta gente. Habrá gente que repita en varios juegos", ha dicho el organizador.

Entre esos retos y castigos se encuentra respuesta a una de las grandes incógnitas de esta competición. El evento que se celebra este fin de semana no lleva ese nombre por nada. Según ha dejado entrever TheGrefg algunos de esos retos supondrán raparse al cero.

No puedo meter a un jugador profesional porque desequilibra automáticamente todo el evento", ha explicado TheGrefg, que además no descarta que haya algo preparado dentro de la competición para 'jugadores pro'. "Estoy revelando el 10 o el 20 por ciento del evento", ha dicho.

Los 'Calvo Games' se retransmitirán en su canal de Twitch y subirá los mejores momentos al día siguiente a su canal de YouTube.

