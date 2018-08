Costa Rica nombra a exdefensa Ronald González como técnico interino de selección

González fue nombrado para llevar a Costa Rica a los fogueos del 7 de dicho mes contra Corea del Sur y el 11 ante Japón, ambos de visita.

"Con mucha satisfacción anunciamos la contratación de Ronald para esos dos partidos", dijo en conferencia de prensa el exarquero mundialista Eric Lonis a cargo de la comisión técnica de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) que escogió a González.

Como asistentes tendrá a los también exdefensas Luis Marín, asistente de la selección mayor en los Mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, y Douglas Sequeira, quien trabaja con selecciones menores.

Lonis explicó que su nombramiento fue para aprovechar su experiencia con divisiones menores, en momentos que Costa Rica vive un cambio generacional en su selección.

González clasificó a Costa Rica al Mundial sub-20 de 2009 en Egipto, donde el equipo alcanzó las semifinales, en la mejor participación de los ticos en un torneo de esa categoría.

Como jugador, fue el integrante más joven de "la sele" en el Mundial Italia-1990, y se desempeñó en equipos de Europa y América Latina.

En 2010 tuvo un breve paso como entrenador interino de la selección mayor.

"No es nuevo para mí este puesto, ya lo he desempeñado", dijo González. "Me siento plenamente capacitado para desempeñarlo", agregó.

Lonnis dijo que la comisión técnica continúa analizando las hojas de vida de los candidatos a entrenador de la selección con miras a la clasificación al Mundial Qatar-2022.