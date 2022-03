Por Somos La Sele



Luis Fernando Suárez señaló que Costa Rica "no se puede ahogar en la orilla" en estos dos partidos que restan de la eliminatoria de Concacaf rumbo a Catar 2022.

El técnico, que ahora es cuarto en la eliminatoria con 19 puntos, uno más que Panamá, espera cerrar bien los juegos ante El Salvador y Estados Unidos.

"Cuando empezó la segunda vuelta, Panamá nos llevaba cinco puntos. Ha sido muy interesante por lo que nos propusimos desde el principio. Lo que yo quiero es aprovechar este momento para decir que no nos podemos ahogar en la orilla. Si sacaste 13 puntos de 15, tienes que terminar bien, pero quiero que el jugador sepa que esto no se ha terminado. Todavía no se ha clasificado al mundial, falta un montón de partidos, un montón de estrés, un montón de cosas y hay que estar preparados para ello", manifestó el estratega colombiano.

Del partido ante Canadá, dijo: "Demuestra el carácter y el deseo de los jugadores de representar al país. Ganarle a Canadá de la manera como se jugó, poniendo todo, es altamente valorable".

Considera que Joel Campbell marca diferencia dentro de la selección. "Ojalá tuviera siempre un Campbell en mis equipos".

Destacó a sus jugadores veteranos Celso Borges, Bryan Ruiz y Keylor Navas.

"Un orgullo poder dirigir a este grupo de seres humanos tan especiales, son gente con los que vale la pena estar un ratico".

Para el juego ante El Salvador, señaló que deben ir pensando en que van a enfrentar al mejor equipo posible y no distraerse.