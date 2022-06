Luis Fernando Suárez se refirió a sus rivales en este repechaje:

"Es un buen equipo Nueva Zelanda, que juega muy sencillo, simple y eso lo hace muchísimo más peligroso. Es un equipo que tiene su forma de jugar y me parece que hay que tenerle muchísimo cuidado".

El capitán Bryan Ruíz:

"Es un partido que para nada va a ser fácil, pero que tenemos las ganas de poder sacar. Estamos a un paso de poder lograr esta clasificación, va a ser duro, pero estamos ahí con ese sueño".

El partido ha generado gran expectación en Costa Rica, donde el gobierno dará unas horas libres a los funcionarios para que puedan ver el partido.

¿Quiénes son los "All Whites"?

Nueva Zelanda acude al duelo con la intención de lograr su tercera clasificación mundialista, tras España-1982 y Sudáfrica 2010.

El técnico Danny Hay tendrá en el delantero del Newcastle United, Chris Wood, a su principal arma ofensiva, y podrá contar con el defensa Winston Reid, recientemente recuperado.

También dispondrá de una decena de jugadores que ya saben lo que es un repechaje, aunque fueron eliminados por Perú para el Mundial de Rusia-2018.

Según Hay, la presión será "sin duda de Costa Rica". "Los medios de comunicación de todo el mundo nos han descartado y no nos dan ninguna posibilidad", manifestó este lunes.

Sin embargo, "son 11 jugadores contra 11 jugadores y todo se reducirá a pequeños momentos que decidirán el partido", añadió.

Los kiwis tienen un juego más directo que su rival, con balones largos o centros en busca de su gigantón Wood.

Con un mayor físico, también combinan el orden defensivo con la tenencia del balón y presentan distintos sistemas de juego (4-3-3 y 3-5-2).

"La primera clave es enfocarnos en nuestro juego, concentrarnos en nosotros y jugar con mucho coraje", afirmó Hay.

"El grupo ha mejorado, sólo se trata de encontrar una manera de superar nuestro último obstáculo, que es Costa Rica, y con suerte podremos hacerlo", señaló Reid.

Former All Whites captain Ryan Nelsen has a message for the current squad ahead of their match against Costa Rica.🎥 | @skysportnzpic.twitter.com/BB5d4j49Lj