La presencia de Ángel Torres, presidente del Getafe, en Valdebebas ha desatado las especulaciones sobre los negocios que quiere cerrar el combinado azulón con el club merengue. Descartado Luka Jovic. Se habría hablado de jugadores como Borja Mayoral, Mariano Díaz o incluso Fran García.

Aurélien Tchouaméni

El centrocampista francés será finalmente el elegido para mejorar la plantilla blanca. El Real Madrid llegó a un acuerdo ya verbal con el AS Mónaco que llevará al jugador al Real Madrid la próxima campaña, por unas cifras que podrían llegar a los 100 Millones de euros.

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadridTchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r