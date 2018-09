Conflicto Mourinho-Pogba acerca salida de uno de ellos del Manchester United

Soterradas hasta ahora, las desavenencias entre el 'Special One' y Pogba, el mayor traspaso de la historia del club más rico del mundo (105 millones de euros en 2016), salieron el martes a la luz pública tras la eliminación del Manchester United en Copa de la Liga por un club de segunda división.

"La única verdad es que he tomado la decisión de que Paul deje de ser el segundo capitán", afirmó Mourinho delante de la prensa tras caer en los penales contra el Derby County, confirmando una información publicada poco antes por el periódico The Times.

Según el rotativo británico, Mourinho reprochó a Pogba delante de todos sus compañeros de vestuario, que el jugador de 25 años "no representa lo que debe ser un capitán" y que "el Manchester United está por encima de cualquiera".

Este miércoles, en el entrenamiento, los dos hombres fueron grabados por Sky Sports intercambiando unas palabras con gesto tenso.

El técnico, llegado en el verano boreal de 2016, habituado a pasar por dificultades en su tercera temporada en un mismo club, se juega al todo o nada esta lucha de poder interno, en un momento en que el equipo pasa por una mala racha de resultados.

JUST IN! 😳Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH