Conflicto en el fútbol belga, Didier Lamkel Zé, desafió a su club el Amberes

Didier quiere salir a toda costa del equipo en este mercado de invierno y hasta tiene un club interesado en su fichaje, el Panathinaikos.

El jugador quiere que el Royal Amberes le libere para poder unirse a las filas del equipo griego y gratis. Didier ha decidido ponerse en rebeldía para presionar por su salida. presentándose el lunes en el estadio de su club actual con la camiseta de un rival, el Anderlecht.

El personal de seguridad no le dejó entrar a las instalaciones, quizás por aparecer con la camiseta rival o por no formar parte del primer equipo en su situación actual. Al final, todo resultó en un forcejeó entre el jugador y los de seguridad para tratar de abrir la puerta a la fuerza.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8