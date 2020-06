Concacaf se plantea copiar modelo de la MLS para el Preolímpico

A pesar de no tener una nueva fecha para disputar el torneo que define a las selecciones que defenderán a la Concacaf en los próximos juegos Olímpicos; los directivo ya analizan las opciones para poder reanudar lo antes posible, por lo que una de las opciones en copiar el nuevo torneo de la MLS, esto para asegurar que todos los jugadores y cuerpos técnicos puedan estar seguros y libres de contagios. La opción más importante sería llevarlo al complejo donde se jugó el campeonato U-20 y U-17.

“Pensando un poco en lo que hace la MLS no me extrañaría que el Preolímpico lo vayan a jugar en el sur de Florida, en Sarasota, donde está la academia (IMG Academy Stadium), no me extrañaría, porque ya se jugó un sub-20, un sub-17, es un lugar cerrado y pudieran hacer algo similar a lo que está haciendo con el campeonato la MLS”. Esta idea fue compartida por Hernán Pareyra, periodista de ESPN.

Cómo están los grupos

El sorteo para definir los grupos del Preolímpico sí se logró realizar, por lo que el Grupo A, denominado grupo de la muerte, quedó de la siguiente forma: México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana; mientras que el Grupo B está integrado por: El Salvador, Honduras, Canadá y Haití.

Fuente: Diario AS