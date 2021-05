Panamá debuta ante Catar el 13 de julio en la Copa Oro 2021

Esa misma noche Honduras enfrentará a Granada.

En la segunda fecha del Grupo D, Granada se mide a Catar, mientras que Panamá choca ante Honduras.

El 20 de julio en Orlando, Granada y Panamá cerrarán la fase de grupos mientras Honduras se enfrenta a Catar en el BBVA Stadium.

En un emocionante desarrollo futbolístico de la edición de este año de la Copa Oro, los partidos finales de la fase de grupos de cada grupo se jugarán simultáneamente. Esto es para asegurar un mejor espectáculo mientras los equipos compiten para llegar a la fase de eliminación directa.

🚨 SCHEDULE CONFIRMED! 🚨Here are the groups, dates, and venues for the #GoldCup21 🏆 Details: https://t.co/iz2ygcEvZw#ThisIsOurspic.twitter.com/rUAeaV645j