Columbus Crew campeón de la MLS al vencer en la final a Seattle

Zelarayán, exjugador del Tigres de México, fue la gran estrella del juego al anotar el primer y el último gol del partido en los minutos 25 y 82 y dar la asistencia al haitiano Derrick Etienne para la segunda diana en el 31.

Con este triunfo como local en el Mapfre Stadium de Columbus (Ohio), ante unos mil 500 espectadores, el Columbus sumó la segunda MLS Cup de su historia, tras la lograda en 2008.

