"Yo creo que a Colombia no solo no le sobra sino que le hace falta el talento de James Rodríguez", dijo a la AFP el analista Mauricio Silva tras el empate 1-1 en Asunción.

El jugador del Everton inglés salió del radar del técnico Reinaldo Rueda por sus continuas lesiones y reacción destemplada ante su exclusión para los pasados juegos de la eliminatoria y de la Copa América, en la que Colombia obtuvo el tercer puesto.

El estratega aseguró que el jugador volvería al equipo cuando estuviera rindiendo al "500%". Pero el nivel de sus reemplazantes pone en entredicho los criterios de Rueda para no contar con el máximo goleador y asistente del equipo en la pasada eliminatoria.

"¿Cardona está al 500%? ¿Quintero está al 500%? El rasero debe ser para todos", cuestiona Silva.

🛫⚽️ En nuestro camino a casa, ya nos vemos Barranquilla 👋#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/D03rHAoj7m — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 6, 2021

Colombia marcha quinta en la tabla con 10 puntos. El puesto da acceso a un repechaje contra una selección de otro continente, pero el equipo se aleja del grupo de cuatro clasificados directos al mundial, que hoy está integrado por Brasil (21 puntos), Argentina (15), Ecuador (13) y Uruguay (12).

Con el empate del domingo (1-1) los cafeteros también perdieron la oportunidad de tomar ventaja frente a Paraguay, que los persigue en la tabla con ocho unidades. El jueves recibirán en casa a una selección chilena que es octava y llega a la calurosa Barranquilla forzada a sumar.

-"Salvavidas"-

Rueda llegó al banquillo a comienzos de año tras el fracaso del entrenador portugués Carlos Queiroz. El colombiano ha dirigido cuatro fechas de eliminatoria en las que goleó a Perú antes de igualar con Argentina, Bolivia y Paraguay.

La seguidilla de empates tiene a la tricolor en "déficit" de puntos para clasificar al mundial de Catar 2022, admite el estratega. Aun así prescinde del goleador del mundial de Brasil 2014.

Defensores y detractores del astro coinciden en que Rodríguez pasa por un momento opaco de su carrera.

El zurdo parece no entrar en los planes del entrenador español del Everton, Rafa Benítez, y ha sido objeto de polémica por una reciente declaración en la que aseguró desconocer el próximo rival de su equipo.

Pero, para Silva, Rueda "debe tirarle un salvavidas y rescatar a un jugador que está perdido en su vanidad" y James corresponderle con una "disculpa" al equipo.

En junio el jugador sostuvo que los miembros del cuerpo técnico le "faltaron al respeto" al no incluirlo en la lista para la doble fecha eliminatoria y la Copa América.

Pero James no es igual a consenso. "En la eliminatoria a Rusia 2018 nosotros también tuvimos momentos muy grises en el juego y ahí estaba James", recuerda el periodista deportivo Steven Arce.

"La selección no está jugando bien no porque no esté James, sino porque hay un recambio generacional", añade.

- Esperando el reemplazo -

En medio del ocaso de la camada que llevó a Colombia a los cuartos de final en Brasil 2014 y a los octavos de final de Rusia 2018, Rueda ha probado con varias alternativas a James en el mediocampo, pero ninguna ha convencido.

En la Copa América el jugador de Boca Juniors Edwin Cardona lució pesado y falto de ritmo. El exriver Juan Fernando Quintero y Andrés Andrade, del colombiano Atlético Nacional, tampoco influyeron en el 1-1 de la semana pasada en La Paz.

"James fue goleador de un mundial, fue el diez del Real Madrid. Cardona no, Quintero no, es una diferencia abismal", insiste Silva.

Para el duelo ante Paraguay el estratega optó finalmente por otro esquema en el que la creación estuvo en manos del extremo Juan Cuadrado (Juventus, ITA). Aunque el equipo levantó en ataque, le faltó la puntada final y solo pudo convertir de penal.

El jueves, ante una alicaída selección chilena, Rueda tendrá que ganar para enderezar el rumbo a Catar y justificar la arriesgada apuesta de excluir a James. De lo contrario se expone a que el protagonista sea un ausente.