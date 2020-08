El Club Brujas, el Anderlecht y el Genk, en horas bajas

Los tres tropezaron en sus respectivos encuentros de la tercera jornada y están al margen del liderato que inesperadamente comparten el Beerschot y el Charleroi, los únicos que han ganado los tres partidos.El Club Brujas, vigente campeón, cayó ante el ahora líder, el Beerschot (0-1), que salió victorioso gracias a un gol de Raphael Holzhauser a los veinte minutos. El conjunto de Paul Clement acumula ya dos derrotas en los tres primeros partidos.El Genk, que se llevó el título hace tres cursos, no pasó del empate sin goles en Lieja ante el Standard. Acumula dos empates seguidos el cuadro que dirige el alemán Hannes Wolf, lejos de la cabeza.

Not what we had hoped for. On to next weekend.🟣 1-1 🔴 #ANDREM#COYMpic.twitter.com/ip71PG9wur