El capitán de la selección de Armenia, es llamado para participar en conflicto bélico

El acuerdo entre el capitán de la selección de Armenia y el conjunto griego estaba prácticamente completado. Haroyan se encontraba en Grecia para firmar y entrar en la Superliga de Grecia, cuando decidió responder al llamamiento del Ejército armenio a todos los menores de 40 años para unirse a sus filas.

El club del noreste del país decidió comunicar la noticia a sus fans de forma poco ortodoxa, compartiendo en redes sociales el mensaje de texto con el que el representante de Haroyan informaba al dueño del EAL, Alexis Kuyas, de la decisión del defensa de aparcar su carrera como futbolista para ir a la guerra.

"Ahora Haroyan no puede ir a Europa. Lo siento pero los tiempos son difíciles en Armenia, estamos luchando con Turquía, no oficialmente pero dan todo su poder y soldados a Azerbaiyán. No sabemos qué va hacer ni siquiera mañana, es una gran guerra", reza el sms que publicó el equipo.

"Estamos muy contentos con vuestra cooperación. Esperamos que esta guerra termine y todo vuelva a su lugar. Dios nos bendiga a todos", concluye el representante de Haroyan.

Según el club griego, el defensa de 28 años ya se encuentra en el campo de batalla.

Haroyan jugó con el Ural de la Premier League rusa durante las últimas tres temporadas pero decidió rescindir su contrato y probar suerte en Grecia. De momento, sus obligaciones con su país lo hacen imposible.

El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la década de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.