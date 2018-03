Claves de Consejo de FIFA: VAR y elección de sedes de mundiales

En el encuentro, que estará liderado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se abordará el proceso de candidaturas para el Mundial del 2026, que tiene aspiraciones firmes como la conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, además de la de Marruecos.

El consejo de la FIFA está conformado por 37 miembros, que son el presidente (Infantino), ocho vicepresidentes y otros 28 dirigentes más elegidos por las federaciones de fútbol.

En la cita de Bogotá se ratificará la decisión de la International Board (IFAB), que aprobó de forma unánime el pasado 3 de marzo la utilización del VAR con la filosofía de "mínima interferencia-máximo beneficio" y con el objetivo de reducir las injusticias causadas por errores o no apreciación de incidentes serios.

Su uso se limitará a cuatro supuestos: goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa (no segunda amarilla/amonestación) y error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo que comete la falta).

"Espero que decidamos usar el VAR en el Mundial porque creo que hoy en día, en 2018, todo el mundo en el estadio o en su casa sabe si el árbitro cometió un error importante", dijo Infantino en una entrevista con Noticias Caracol.

Por otra parte, se elegirán las sedes de los mundiales sub'17 y sub'20 de 2019 y se votarán estrategias para modificar las competiciones juveniles de la FIFA, los campeonatos femeninos y los torneos de clubes del máximo rector del fútbol mundial.

También se presentará un informe sobre cómo va el proceso de candidaturas a organizar el Mundial de 2026 y se definirá la forma en la que será elegido al organizador de la primera Copa del Mundo que contará con 48 selecciones.

Esta decisión llega casi ocho años después de la controvertida elección de las últimas dos sedes cuando el llamado entonces Comité Ejecutivo determinó, en diciembre de 2010, que el Mundial de este año lo organizara Rusia y el de 2022 Catar.

Para ese torneo, Europa (UEFA) contará con 16 cupos; África (CAF) con 9,6; Asia (AFC) con 8,5, y Sudamérica con 6,5 al igual que Centroamérica, Norteamérica y Caribe (CONCACAF), mientras Oceanía (OFC) tendrá 1,5 plazas.

La sesión número seis del Consejo de la FIFA se celebrará en el Centro Internacional de Convenciones Ágora, un edificio de 64.883 metros cuadrados que puede albergar a 4.000 personas y que fue inaugurado en enero pasado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.