El Real Madrid llega como favorito a la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona del miércoles, pero el técnico merengue Carlo Ancelotti advirtió este martes que "es un partido en el que todo puede pasar".

"Es un partido en el que todo puede pasar", aseguró Ancelotti en el estadio Príncipe Faisal de Riad en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Jugamos contra un rival fuerte que ha tenido más problemas que nosotros, pero es un solo partido con dos equipos que tienen el mismo objetivo de llegar a la final", aseguró.

El Real Madrid lidera la Liga española a 17 puntos del Barcelona, pero Ancelotti insiste en que estas diferencias se borran en los clásicos.

"Siempre va a ser un partido igualado. Aquí no cuentan los números de la clasificación. Es una semifinal de una Supercopa de España. El partido va a ser igualado como fue igualado el partido en el Camp Nou (de Liga que ganó el Real Madrid) cuando no estaba Xavi (de técnico azulgrana)".

En la misma línea se expresó el centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos.

"Puede ser que en la Liga estemos un poco mejor que el Barça, pero mi experiencia es que no hay favoritos en un clásico porque puede pasar de todo y más mañana que es como una final", aseguró el jugador germano.

"Me preocuparía el hecho de que los jugadores piensen que somos favoritos, los jugadores no lo piensan, nuestro entorno no lo piensa, piensan que podemos jugar un buen partido y ponerlo todo para ganar", precisó Ancelotti.

El técnico del Real Madrid explicó que tiene a todos el equipo en condiciones y que sólo tiene dos dudas: "Carvajal (recién vuelto de lesión) es una, otra es la banda derecha... Tengo jugadores frescos como Rodrygo que se puede utilizar en lugar de Asensio".

"Va a ser un partido entretenido. Todos los partidos contra el Barcelona son buenos partidos", concluyó Ancelotti.