La escuadra del PSG luego del fracaso en UEFA Europa League, donde no lograrían avanzar de los octavos de final al caer eliminados por el Campeón de la competición el Real Madrid.

El conjunto parisino dio prioridad a una renovación administrativa, de cara a comenzar esa planificación del nuevo curso con cambios que comenzaron desde la dirección deportiva hasta el banquillo, donde también se vería fuera del plantel francés el director técnico argentino Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino en entrevista “reitera que tiene contrato”, pero la realidad es que no parece haber muchas expectativas de que siga en el club.

De forma que en el Parc des Princes ya comienzan a aparecer nuevas pistas sobre los planes a futuro del club galo para el banquillo.

Paris Saint-Germain won’t go for José Mourinho as manager, he’s staying at AS Roma. Christophe Galtier is top of the list - but still waiting for PSG to contact OGC Nice. 🚨🇫🇷 #PSGFirst step will be to part ways with Pochettino before announcing Luis Campos and the new manager. pic.twitter.com/2VztfRjmiw