Christian Pulisic será baja para Estados Unidos ante Panamá y Gales

El estadounidense sufrió una lesión en el tendón de la corva previo al duelo ante Burnley, de la cual no ha logrado recuperarse, por lo que el técnico de la selección de las barras y las estrellas, lo descartó para sus compromisos internacionales ante Gales y Panamá, por lo que se convirtió en la segunda baja de USMNT, tras la ausencia de Josh Sargent.

"Christian es una gran parte de nuestro grupo. Ha estado trabajando a pesar de su lesión, realmente dice mucho que quería entrar al campo, estar cerca de los muchachos y seguir siendo un líder con este equipo", comentó Berhalter en la conferencia de prensa previo a su duelo ante la escuadra galesa.

NEWS: Gregg Berhalter announces that @cpulisic_10 will return to @ChelseaFC to continue working through his injury rehab. It was great having you in with us this week, Christian! ❤️🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/pvEaUhZAzU