La Champions "no es una obsesión, es un objetivo", dice Cavani

El atacante uruguayo del París Saint-Germain, Edinson Cavani, curado de un lesión en un muslo, reconoció que sigue teniendo como meta la conquista de la Liga de Campeones, aunque aclaró que "no es una obsesión" sino que es "un objetivo", que tiene pendiente desde su llegada al club francés.

Mónaco, Principado de Mónaco | AFP | jueves 01/11/2018 - 07:52 UTC-5 | 649 palabras

En una entrevista exclusiva con la AFP en Mónaco, en el marco de la entrega del premio "Golden Foot", el máximo anotador de la historia del PSG dedicó palabras de reconocimiento a su entrenador, Thomas Tuchel, subrayando que el alemán está inculcando la importancia de que "todos trabajemos juntos" para superar los retos del equipo.

Pregunta: ¿Qué ha aportado Thomas Tuchel desde su llegada al final de la pasada temporada?

Respuesta: "Tiene una mentalidad atractiva, le gusta ganar con una buena estructura de equipo. Quiere que todo el mundo trabaje junto y eso es lo más importante para mí. Es normal que un entrenador que acaba de llegar intente hacer cosas diferentes, para alcanzar objetivos que no se lograron la pasada temporada. No conseguimos ganar la Champions League..."

Pregunta: ¿Qué le falta todavía al PSG para conquistar la Liga de Campeones?

Respuesta: "Los ejemplos recientes son claros: los equipos que han logrado jugar la final, o que la han ganado, trabajan unidos. Eso no quiere decir que nosotros no trabajemos unidos, pero desde hace cuatro meses trabajamos con el nuevo entrenador (Tuchel), tiene muchas ganas de triunfar, de poner en práctica sus ideas y de crear un auténtico grupo de combatientes, como el Atlético de Madrid, como la Juventus. Para que consigamos grandes cosas juntos".

Pregunta: Ganar la Liga de Campeones con el PSG, ¿es una obsesión para usted?

Respuesta: "No es una obsesión, es un objetivo que me propusieron antes de firmar. Sigue estando en mi cabeza, corre por mis venas. Quiero ganarla, ya que es el proyecto que me presentaron. También hay que trabajar toda la temporada en el campeonato, la Copa de Francia, la Copa de la Liga, que son importantes para el club y que permiten llegar en forma a los partidos de la Champions League".

Pregunta: ¿Ha cambiado la visión táctica y funciona menos bien arriba con Neymar y Mbappé?

Respuesta: "Hay un proceso de trabajo y eso no quiere decir que no me entienda con Neymar o Mbappé. Espero que este trabajo, con el nuevo entrenador, consiga darnos la estructura perfecta para hacer una gran temporada, todos juntos. Sabemos lo que debemos hacer en el campo y tenemos que ser un equipo de combatientes".

Pregunta: ¿Cómo ve el partido contra el Nápoles de la próxima semana?

Respuesta: "Será un partido especial ya que yo pasé tres años fantásticos allí, he jugado a menudo en ese estadio de San Paolo. Hay estadios en los que te sientes mejor que en otros, pero al final hay otras cosas que importan sobre el campo. Será un partido bonito, para demostrar que hemos pasado a un nivel superior, y que somos capaces de afrontar situaciones como ésta: si perdemos ese partido se nos complica la clasificación para la siguiente fase. Así que esto nos va a permitir crecer como equipo".

Pregunta: ¿Qué supone para usted unirse en el palmarés del "Golden Foot" (premio creado en 2003) a grandes nombres como Ibrahimovic, Ronaldinho, Eto'o o Drogba?

Respuesta: "Me gustan más los trofeos ganados con el equipo que los trofeos individuales, porque eso es el deporte para mí: jugamos unos para los otros. Es como en la vida, hay que poder contar con amigos para alcanzar objetivos. Pero en cualquier caso, es una sensación especial, cuando ves los nombres de los ganadores de años pasados. Es increíble, muchos de esos delanteros, como (Andrei) Shevchenko, eran ejemplos para mí. Estaba en la lista de los (diez) nominados, estaban también Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo, muchos jugadores muy buenos. Y son los aficionados los que han votado, eso me gusta todavía más".

AFP.