Cesc Fábregas: "A veces me siento más inglés que español"

"Creo que era el buen momento para dejar la Premier, tras 501 partidos en Inglaterra. Ha sido difícil, tras 13 años en los que he logrado muchos trofeos, he hecho muchos fans y, a veces, me siento más inglés que español", aseguró el exjugador del Barcelona.

Fabregas aseguró abordar esta nueva etapa "como un joven" y, a sus 31 años, dijo afrontarlo "con humildad y ganas de trabajar duro".

"Me lo pensé bien, estudié las cosas y consideré que era la mejor decisión", señaló el exjugador del Barcelona, que se reencontrará en el Principado con Thierry Henry, aunque esta vez en el banquillo, como técnico del equipo.

Fábregas aseguró que la liga francesa es "una de las mejores de Europa" y aseguró que, "al fin de cuentas el fútbol es parecido en todos los lugares".

"Llevaba ya mucho tiempo en Inglaterra y estaba bien. Hace tres meses no pensaba que me iría del Chelsea. Pero han pasado algunas cosas y ahora estoy aquí", indicó Cesc, que solo ha sido titular en un partido en lo que va de temporada.

La presencia de Henry como entrenador también tuvo su influencia, indicó.

"Quiero ayudar a Henry y al club, es un gran reto. Hemos empezado bien con un punto en Marsella, es un buen comienzo de nuestra progresión. No estamos en buena situación, pero tenemos jugadores con experiencia", indicó el nuevo futbolista del Mónaco, penúltimo de la clasificación.

Fábregas señaló que, por ahora, la prioridad es mantenerse en primera, pero no descartó que el equipo entre en una dinámica positiva y opten a clasificarse para una competición europea.

