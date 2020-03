Cesc Fábregas aprovecha la cuarentena para saludar a sus vecinos desde el balcón

En ese mismo balcón, el futbolista español, campeón mundial con la selección de su país en 2010 y ganador de la Eurocopa en 2008 y 2012, y que también supo desempeñarse en Arsenal, Barcelona y Chelsea, tiene montado su gimnasio personal, con bicicleta, cinta y aparatos para musculación.

En estos días de encierro, Cesc buscó ser original y salió al balcón a saludar. "Good morning my neighbors" ("Buenos días mis vecinos"), gritó, casi emulando a Robin Williams en "Good morning Vietnam", cuando su apertura radial estremecía a los soldados americanos cada mañana. Pues bien, no le fue muy bien a Cesc en su intento: recibió un insulto instantáneo, un lapidario "Ey, f… you", de uno de sus vecinos. Medio sorprendido, el talentoso volante recogió el guante y respondió de la misma manera: "Yes, yes, f… you too". Habrá que ver qué ensaya para mañana...

Todo normal hasta ahí... salvo por un detalle: Cesc montó toda la escena. En realidad, tomó el audio original de la película "Un príncipe en Nueva York", protagonizada por Eddie Murphy. E imitó toda la secuencia, con insultos del vecino y posterior respuesta suya incluidos.

La escena real, con Eddie Murphy

Texto: La Nación