Cavani y Dzeko ante su gran oportunidad en Europa

Con seis campeonatos franceses y cuatro copas galas en sus estanterías con el PSG, el delantero uruguayo de 34 años, Cavani, disputa de hecho su primera semifinal europea con la camiseta de los "red devils", club al que llegó esta temporada.

Enfrente, Dzeko es, a sus 35 años, campeón de Alemania (con el Wolfsburgo en 2009) y de Inglaterra (2012, 2014 con el Manchester City), donde también ganó una Copa en 2011 con los "skyblues". Enrolado en el cuadro romano en 2015, el bosnio busca a su vez un primer trofeo europeo.

La experiencia de estos dos "zorros del área" puede tener más peso en la eliminatoria en Old Trafford y el Olímpico (ya fueron decisivos con sus equipos en cuartos) que las piernas de los más jóvenes.

- Cavani: ¿Titulo y adiós? -

El perfil de cazagoles de Cavani permitió al Manchester United llenar un vacío en ataque que ni Anthony Martial, lesionado y que puede que no juegue lo que queda de temporada, ni Mason Greenwood podían aportar.

Su relevancia de cara al gol, sus movimientos, presión e instinto para oler los desmarques suponen a menudo la diferencia en un equipo lleno de buenos asistentes: Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford...

Titular o suplente, sigue siendo decisivo. Por eso, el hecho de que apenas haya jugado unos minutos el pasado fin de semana, muestra su importancia en el equipo. Aún cuando la clasificación para la próxima Liga de Campeones está casi hecha para el club de Ole Gunnar Solskjaer, el título de Europa League es su objetivo número uno.

Ausente de la Final a 4 de la Liga de Campeones en agosto pasado, ya que su contrato con el PSG llegó a su término el 30 de junio, el uruguayo puede desquitarse y jugar su primera final continental antes de (quizá) abandonar Mánchester.

"Estamos aún en el mismo barco ya que Edinson no ha decidido todavía su futuro", confesó Solskjaer. "No me ha dicho que quiere irse pero tengo presente que puede volver a Sudamérica tras este año tan difícil que tuvo", admitió.

- Dzeko, como en casa en Manchester -

Edin Dzeko conoce bastante bien Old Trafford, la guarida del United, de sus tiempos de goleador del City.

Fue en el "Teatro de los sueños" que el bosnio marcó su primer gol europeo, en septiembre de 2009 durante una derrota del Wolfsburgo frente al United (2-1).

"No lo olvidaré nunca, es uno de mis goles preferidos", afirmó esta semana a la web de la UEFA.

Durante su paso por los "citizens" (2011-15), tuvo la ocasión de vengar esta derrota marcando dos dobletes, por lo que no esconde la alegría que le produce volver a la ciudad de Mánchester cinco años después.

Tanto para el bosnio como para la Roma, la Liga Europa supone la oportunidad de cerrar por todo lo alto una temporada difícil.

En el campeonato local, los "giallorossi" se descolgaron (7º) del título y Dzeko perdió su brazalete de capitán a principios de año por problemas con su entrenador, Paolo Fonseca. Sin embargo, sus resultados deportivos le siguen legitimando, después del gol que marcó en la vuelta de cuartos de final contra el Ajax de Ámsterdam (1-1, en la ida, victoria de la Roma, 2-1).

"No ha sido la mejor temporada para mí. Después de todo lo ocurrido, este gol me quitó un gran peso de encima", reconoció Dzeko en la televisión del club.