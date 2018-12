Carvajal: "Isco es un jugador valiente" .

Carvajal no pudo aclarar si Isco se encaró con la grada en un momento del partido y que provocó, después, que fuera abucheado por el público. "No he visto si se ha encarado o no. Pero lo único que puedo decir de Isco es que llevo muchos años con él y que es un jugador valiente que cuando las cosas no van bien pide el balón y no desaparece y eso hay que valorarlo también", dijo en Movistar +.

"Este era un partido intrascendente para el que lo quiera ver así. Es un partido oficial. No ha sido un buen partido. Nos vamos jodidos por la derrota en casa pero hemos terminado primeros de grupo que era el objetivo", indicó.

"La primera parte tuvimos bastantes opciones pero tuvimos errores defensivos y junto al acierto del CSKA Moscú nos ha condenado", asumió el lateral del Real Madrid.

Sobre los jóvenes Dani Carvajal destacó que "hace tres semanas se hablaba de que la cantera era la rehostia y ahora resulta que no valen para el primer equipo. No ha sido un partido bueno pero nos vamos con el objetivo cumplido", insistió.

El defensa del Real Madrid no quiso profundizar sobre el papel de los suplentes. "Son valoraciones que tiene que hacer el entrenador. Todos somos aptos para estar aquí. El mister lo tiene difícil", concluyó.