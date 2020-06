Los equipos de Carlos Vela y 'Chicharito' se enfrentarán en torneo de MLS

La liga estadounidense de fútbol celebró este jueves el sorteo de su torneo 'MLS is back' (La MLS ha vuelto), con el que reanudará la competición después de la suspensión del 12 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los dos equipos angelinos quedaron encuadrados en el Grupo F junto al Houston Dynamo y Portland Timbers.

La participación de Vela en el torneo de Disney World, sin embargo, está en duda debido al embarazo de su esposa.

Numerosos jugadores de la MLS se encuentran en una situación como la de Vela y, en caso de competir, deberán permanecer en condiciones de aislamiento en Orlando entre tres y seis semanas, dependiendo de la trayectoria de sus equipos en el torneo.

"Entre ahora y el comienzo del torneo, nosotros y los clubes trabajaremos con nuestros jugadores para estar seguros de que podemos encontrar la manera correcta de manejar esos asuntos", dijo el miércoles el comisionado de la MLS, Don Garber, sobre el caso de Vela, el Jugador Más Valioso (MVP) de la competición la pasada temporada.

Abre el Miami de Beckham

Poco antes del sorteo, la MLS anunció que el Inter Miami - copropiedad del inglés David Beckham - y el Orlando City, inaugurarán el campeonato por ser las dos franquicias del estado de Florida.

Ambos equipos quedaron integrados en el Grupo A junto al New York City, Philadelphia Union, Chicago Fire y Nashville. En la llave B competirán el Seattle Sounders, actual campeón de la MLS; el Dallas, el Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes, mientras que en la C jugarán el Toronto, New England Revolution, Montreal Impact y DC United.

El Grupo D integrará al Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Minnesota United y la llave E al Atlanta United, Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew.

El torneo se desarrollará en el ESPN Wide World of Sports del parque de atracciones de Disney World, a las afueras de Orlando, una extensa área de más de 90 hectáreas con decenas de canchas de fútbol, hoteles y servicios, que también hospedará desde finales de julio el cierre de la temporada de la NBA.

Los partidos de la fase de grupos contarán para la clasificación de la temporada regular de la MLS, que apenas pudo disputar dos jornadas antes del parón.

Tras el torneo, cuyo ganador clasificará para la Liga de Campeones de Concacaf 2021, la MLS espera reanudar la temporada de vuelta en sus estadios con un calendario reducido.