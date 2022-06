Por TVMAX



En México los aficionados al fútbol siguen preocupados por el estado etílico que presenta el mediocampista mexicano Carlos "Gullit" Peña, en cada video que se hace viral.

El futbolista Carlos "Gullit" Peña quien fuera una de las figuras más importantes del balompié mexicano con clubes como Cruz Azul, Chivas, León, Pachuca y la selección mexicana, fue captado en video recientemente en completo estado de embriaguez.

GULLIT PEÑA… 🥺Aquí es donde se deben ver sus verdaderos AMIGOS, deben internar al Gullit. Esto pasó de ser un meme a una preocupación por su enfermedad. Es triste ver a un ídolo con grandes condiciones perdido en el alcoholismo pic.twitter.com/3nQ3nBZHAN — Hinchada Verdiblanca (@La_hinchada) June 28, 2022

En otra ocasión, otro video se volvió viral cuando unos fanáticos se acercaron al jugador para enviar un saludo pero el "Gullit" tenía dificultad para poder ligar palabras.

Peña se proyectaba como un jugador de exportación para el fútbol mexicano, clubes europeos preguntaban por él pero las cosas no se le dieron a este talentoso jugador.

En el 2019 en una entrevista dada al medio La Afición, destacó en ese momento que quería seguir jugando fútbol, con 29 años de edad en ese entonces hablaba sobre su rehabilitación por el alcoholismo; "Yo estoy tranquilo no me da ni pena, ni miedo porque si tuve un problema de alcoholismo, estuve haciendo rehabilitación y tengo a veces una persona que me cuida, sigo en pláticas, la verdad así como me pasó a mí le puede pasar a cualquier familiar".

Actualmente el "Gullit" peña es jugador del club Antigua de Guatemala pero aún no se ha presentado a la pretemporada que sostiene el club chapín.

Los mejores momentos del Gullit Peña con León: