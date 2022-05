"Canada Soccer ha cancelado el partido internacional que estaba programado para el 5 de junio de 2022 contra Irán como parte de los preparativos de la selección nacional masculina para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022", informó la organización en un comunicado en el que no ofreció explicaciones de la decisión.

El amistoso se iba a disputar en Vancouver en una de las pocas ventanas de partidos internacionales disponibles para la preparación para el Mundial, al que Canadá clasificó por primera vez desde México-1986.

La decisión llega después de varias semanas de controversia alrededor de la organización del partido, que fue descrito por Trudeau como una "mala idea".

Las críticas también llegaron de parte de las familias de pasajeros muertos en el derribo de un avión de Ukraine International Airlines por fuerzas armadas de Irán poco después de despegar de Teherán el 8 de enero de 2020.

La tragedia, que Irán dijo después que fue producto de un error, causó 176 muertos, entre ellos 85 canadienses.

La cancelación del amistoso fue bien recibida el jueves por el gobierno canadiense.

"Elogiamos a Canada Soccer por haber tomado esta decisión y esperamos animar a nuestro equipo de fútbol masculino durante el Mundial de 2022", declaró la ministra de Deportes, Pascale St-Onge.

Canada Soccer has cancelled the international match that was scheduled for 5 June 2022 against Iran as part of the Men’s National Team preparations for the FIFA World Cup Qatar 2022™. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/7GhKT5toa7