El delantero Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 7 y Samuel Adekugbe lo cerró en el 90+5 para júbilo de los aficionados del Tim Hortons Field de Hamilton (Canadá).

A falta de cuatro partidos por disputar, Canadá suma 22 puntos en lo más alto del octogonal, donde sigue invicto pese a la ausencia de su estrella, Alphonso Davies, por miocarditis.

"Estamos casi ahí", declaró Larin sobre la clasificación. "Pero no nos conformamos, vamos a seguir empujando".

Estados Unidos, que completó otra gris actuación, ocupa el segundo lugar con 18 unidades a falta de los otros partidos de la décima jornada del octogonal, que se disputan el domingo.

