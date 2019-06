La CBF pide aplazar comparecencia de Neymar por divulgación de fotos íntimas

"Hemos sugerido aplazar la comparecencia", dijo a la AFP el vocero de la CBF.

Varios medios brasileños señalaron que el atacante del París Saint-Germain fue convocado para prestar declaración el viernes próximo ante la Comisaría de Represión de crímenes informáticos de Rio de Janeiro.

Ese día, el jugador debe estar en Porto Alegre (sur) preparando el amistoso de la selección auriverde frente a Honduras del domingo, antes del inicio de la Copa América el viernes 14 de junio.

Según el portal Globoesporte.com la comparecencia podría aplazarse al lunes próximo.

Por lo pronto, un patrullero ingresó este lunes en el centro de entrenamiento de la selección en Teresópolis, donde los hombres del entrenador Tite preparan su primer amistoso, este miércoles, frente a Catar en Brasilia.

De acuerdo con los medios brasileños, los agentes se presentaron en el lugar para entregar a Neymar la convocatoria a prestar declaración.

"Entiendo la importancia del asunto, su real dimensión. Y también sé que es un asunto personal, es preciso tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Yo no voy a permitirme juzgar los hechos", afirmó Tite en una conferencia de prensa.

Para el DT de la verdeamarela, el astro de 27 años es "indispensable" en el Seleçao, pero no es "irremplazable".

Reporte médico

El caso saltó a la luz el sábado, al revelarse la denuncia que una joven brasileña había presentado en Sao Paulo, asegurando que había sidio violada por el futbolista en París.

Neymar dijo ese mismo día que había caído en una "trampa" con fines de extorsión y para demostrarlo colgó en Instagram un video con la presunta reproducción de los mensajes que intercambió con su acusadora, incluyendo fotos de ella en posturas sugestivas.

Esas imágenes ya no estaban publicadas en la red social este lunes, un día después de que la policía de Rio anunciara la apertura de una investigación por la divulgación de mensajes íntimos, prohibido por la ley brasileña.

En casos como éste, se prevé una "pena de 1 hasta 5 años de prisión", explicó a la AFP el abogado penalista Leonardo Pantaleao, advirtiendo no obstante que el fubtolista podría beneficiarse de la interpretación de la ley que tomaría en cuenta las motivaciones de Neymar.

"No me parece que Neymar haya cometido ese crimen, porque esa conducta es considerada criminal cuando la divulgación tiene el objetivo de exponer la intimidad de la víctima (...) Y el comportamiento de Neymar no fue ese, porque él usó esto para defenderse de una acusación de violación", matizó Pantaleao.

Los hinchas en Rio se mostraron divididos ante este nuevo escándalo que rodea al astro brasileño a pocos días del inicio de la Copa América.

"No defiendo a Neymar porque él pudo haber hecho eso, sí, pero ella está polemizando demasiado esa historia", dijo la estudiante de derecho Genise Almeida, de 29 años.

"Neymar es un crac, tiene todo para ser el mejor jugador del mundo, pero a veces creo que le falta querer de verdad la dedicación de un profesional", opinó André Monteiro, un estudiante de 25 años.

El portal de información Uol reportó que este lunes pudo consultar un informe forense que aseguraba que la mujer que denunció a Neymar presentaba hematomas en las piernas y las nalgas, así como problemas gástricos y síntomas postraumáticos.