Busquets: "Hoy ha sido un pasito más y ojalá me siga encontrando bien"

Por AFP



El capitán de la selección española, Sergio Busquets, se mostró feliz este miércoles tras golear 5-0 a Eslovaquia y meterse en octavos de la Eurocopa, asegurando que "es un partido que nos da mucha moral".

"El segundo gol ha sido la clave, estábamos haciendo las cosas bien, habíamos tenido una pizca de suerte en el primer gol, pero cuando pones dos goles de diferencia, estás jugando bien, no te crean peligro... El equipo se ha sentido bien", explicó Busquets en rueda de prensa.

"Al final ha sido un partido muy bueno que nos da mucha moral para afrontar lo que viene", aseguró el capitán de la Roja, elegido mejor jugador del partido.

Busquets admitió que fallar un penal fue duro, pero "se tenía que ser positivo, meter al equipo, creo que nos ha dado más rabia y el equipo ha reaccionado de la mejor manera".

Titular en su primer partido tras recuperarse del covid-19, Busquets aseguró que "me he encontrado bien, cuando hace este calor, te falta un poco el aire, pero en líneas generales me he encontrado muy bien".

"Hoy ha sido un pasito más y ojalá me siga encontrando bien y a disposición del míster para lo que venga", añadió Busquets.

El capitán de la Roja afirmó haber sentido "mucho orgullo" este miércoles.

"No fueron días fáciles porque hubo muchas incertidumbres, porque dependía de un PCR negativo para volver, y no sabía cuanto tardaría, sabía que aunque me encontrara bien, dependia todo de eso, tenía esa incertidumbre", dijo.

"Tenía ganas de estar con este grupo, de vivir una Eurocopa, que seguro que será mi ultima, necesitaba volver a este grupo, por lo que me gusta jugar al fútbol, representar a mi país, ojalá que este sea el camino y poco a poco vayamos cogiendo esa confianza para afrontar lo optimismo lo que viene", dijo.

El partido "nos viene bien para coger moral para lo que viene en octavos ante un rival muy bueno, subcampeón del mundo y ojalá podamos dar un mejor nivel", concluyó.