Gianluigi Buffon explica porque decidió quedarse con la Juventus en la Serie B

Así, el italiano, Gianluigi Buffon, que ha defendido la camiseta de los bianconeri por gran parte de su carrera como deportista, explicó los motivos por los que decidió quedarse con la Juventus en el peor momento del equipo en una entrega de premios de la familia Agnelli, dueños del conjunto turinés.

"En un mundo lleno de palabras, esta fue una oportunidad para dar una lección a los muchachos que tienen el fútbol como pasión. Esta lección sólo puedes darla si eres el primero en renunciar a algo importante y yo renunciaba a mucho: tenía 28 años y estaba en la mitad de mi carrera. Me jugaba el Balón de Oro. Con otra decisión las cosas habrían sido distintas pero estaba seguro de que si me comportaba bien y era generoso, la vida me devolvería todo. Tengo casi 42 años y aquí sigo gracias a una decisión que tome hace 14 años", declaró "Gigi" Buffon.

Buffon ha participado en cinco encuentros esta temporada, ya que el técnico Maurizio Sarri cuenta con el polaco Szczesny como el portero titular.