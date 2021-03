Bryan Gil y Pedri, grandes novedades de España para los clasificatorios mundialistas

Pedri, de 18 años, y Gil, de 20, son las dos principales novedades de la convocatoria del seleccionador, Luis Enrique Martínez, publicada este lunes en las redes sociales de la Selección.

"Hemos visto un jugador que reúne las condiciones ideales para jugar en el mediocampo, con la claridad y calidad necesaria para hacerlo tanto en ataque como en defensa", dijo Luis Enrique en rueda de prensa al hablar de Pedri, la joven sensación del Barça.

"Creo que nos puede aportar muchas cosas y hay que destacar el equilibrio en su faceta ofensiva y defensiva", añadió el técnico de la Roja, que también se deshizo en elogios hacia Bryan Gil, que está despuntando en el Eibar.

"Lo que le pedimos es lo mismo que hace en su club: desbordar continuamente, ser capaz de jugar a pierna cambiada o a pierna natural, continuar en esa misma actitud de desborde independientemente del resultado y por supuesto, la inteligencia defensiva que tiene a la hora de presionar", explicó 'Lucho'.

"Es un jugador joven, pero osado, con rendimiento técnico altísimo y físico", añadió Luis Enrique, que adelantó la posibilidad de jugar con cambios de sistemas, aunque no quiso adelantar nada para "no dar pistas a los rivales".

A estos dos debutantes se unen por primera vez también el portero del Brighton, Robert Sánchez, que llega en lugar de Kepa Arrizabalaga, y el defensa del Sporting de Portugal, Pedro Porro, que ya tiene experiencia con la Sub-21.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Tengo bastantes jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones como Dani Olmo, Oyarzabal, Marcos Llorente, Bryan Gil...".➡️ "Pero es verdad que todos han sido convocados por su posición habitual".#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/N5f9TVmbBs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

La convocatoria de Sánchez ha sorprendido al tratarse de un jugador poco conocido en España.

"Es un jugador joven, con muchísima proyección y que estamos encantados que pueda venir a la selección y seguir mostrando su potencial", dijo Luis Enrique, quien aseguró que llevaban un tiempo siguiendo al guardameta español.

A la convocatoria de la Roja regresa Jordi Alba, que no había vuelto a jugar con España desde el 5 de septiembre de 2019 en un clasificatorio para la Eurocopa de 2020 contra Rumanía (victoria 2-1).

Se trata de la primera vez que Alba va con la selección, desde que Luis Enrique iniciará su segunda etapa al frente de la misma.

A la Roja regresa también Thiago Alcántara, tras superar la lesión de rodilla, que le impidió estar en la última convocatoria de noviembre.

España jugará el 25 de marzo en el estadio Los Cármenes de Granada contra Grecia, tres días más tarde se medirá en Tiflis a Georgia y el 31 de marzo recibirá a Kosovo, en el estadio La Cartuja de Sevilla en esta primera ventana de clasificatorios para el Mundial de Catar-2022.

Es la última lista que Luis Enrique da antes de hacer pública la convocatoria definitiva para la Eurocopa, pero el seleccionador español rechazó que los que acuden ahora a la Roja tengan puesto fijo para el torneo continental.

"Al hacer esta lista hay jugadores que merecerían estar y que no están porque así lo hemos decidido, eso no quiere decir que no puedan estar en la definitiva de la Eurocopa, lo mismo que puede haber alguno de los que están ahora, que no estará en la Eurocopa", dijo Luis Enrique.

"Es el rendimiento lo que nos hace elegir a uno u otro", concluyó Luis Enrique.