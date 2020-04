De Bruyne tratará de estirar su carrera "dos años más"

La Premier League está parada al menos hasta el 30 de abril pero todo indica que la suspensión se extenderá, debido a la propagación inédita del covid-19. Los clubes decidirán al respecto el viernes.

"Le he dicho a mi esposa que voy a jugar un poco más", señaló De Bruyne en una conversación en la red social Instagram con otros dos internacionales belgas, Romelu Lukaku y Axel Witsel.

"Después de este confinamiento, no podré estar en casa. Le he dicho que voy a jugar dos años más", añadió."Es tiempo de jugar al fútbol de nuevo. Lo echo de menos y es difícil. Pero nosotros no somos importantes, el fútbol no es importante. La gente ama el fútbol, pero necesitamos estar seguros", continuó el referente del City.

De Bruyne reveló que todos los miembros de su familia, incluidos sus dos niños, estuvieron enfermos durante este confinamiento.

"Hace ya dos semanas que estamos en casa, al principio estábamos un poco enfermos, lo que nos preocupó, pero ahora estamos bien", señaló.