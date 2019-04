De Bruyne se lesiona y es duda ante el Manchester United

El centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne podría perderse el derbi contra el Manchester United el miércoles, anunció este sábado su entrenador Pep Guardiola después de la lesión del belga en la victoria contra el Tottenham (1-0) en la 35ª fecha de la Premier League.

"No he hablado con él ni con los médicos. Es una lesión muscular pero no sé cuál es su grado. Veremos mañana, pero creo que será baja para el próximo partido", comentó el técnico español.

"Tiene tocados los isquiotibiales. Mañana lo sabremos", añadió.

Mientras los 'Citizens' luchan por el título con el Liverpool, el centrocampista belga, que había recuperado su mejor nivel luego de varios meses lastrado por las lesiones, se retiró cojeando en el primer tiempo.