A cinco meses de la Copa del mundo en Catar (21 de noviembre al 18 de diciembre), la Seleçao (1837,56 puntos) aumenta la diferencia con los 'Diablos Rojos' (1821,92 puntos), que habían dominado la jerarquía mundial entre octubre de 2018 y marzo de 2022.

La selección argentina de Lionel Messi, vigente campeona de la Copa América y victoriosa en junio en la "Finalissima" contra Italia, campeona de Europa (3-0), salta al tercer escalón del podio con 1770,65 puntos.

Este avance de la Albiceleste se beneficia de la caída de Francia, después de un complicado mes de junio.

El equipo dirigido por Didier Deschamps no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos de Liga de Naciones durante la ventana internacional de junio y cuenta con 1764,85 puntos.

El otro cambio principal en el 'Top 10' es la caída de tres posiciones de México, que pasa a ocupar el 12º puesto. Esto permite a Dinamarca escalar a la 10ª posición, por delante de Alemania (11º).

South American vibes at the top of the #FIFARanking 🇧🇷🇦🇷Brazil and Argentina both in the top three for the first time in almost five years! pic.twitter.com/N7BlxODTMi