Brasil espera a Neymar, pero defenderá el oro en Tokio con su 'fuerza colectiva'

"Siempre es mucho mejor tener jugadores con mejor técnica, pero para mí la ecuación funciona, en primerísimo lugar, con la fuerza colectiva, con la capacidad de trabajar en equipo", dijo a la AFP el entrenador, de 41 años.

Desde la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Rio de Janeiro, Jardine planea los últimos movimientos del campeón olímpico con miras a revelar, en la primera quincena de junio, el nombre de los 16 jugadores de campo y los dos arqueros que defenderán la presea. De los 18, hasta tres pueden ser mayores de 24 años.

La expectativa gira en torno, como siempre, a la presencia de Neymar, de 29 años. En la final ante Alemania, en el mítico Maracaná, el 20 de agosto de 2016, el entonces jugador del Barcelona de España anotó el penal que le dio el primer oro olímpico a Brasil, el único título que le faltaba en su abultado palmarés.

Aunque el '10' del Paris-Saint-Germain no esconde su deseo de disputar las justas, los franceses tienen la última palabra. La normativa FIFA no obliga a los clubes a ceder a sus atletas a los Juegos, que coinciden con las pretemporadas de las ligas europeas.

El presidente de la CBF, Rogério Caboclo, negocia "directamente" el préstamo del estelar. "Entiendo que es una situación compleja. Sin embargo, tenemos bastantes esperanzas de contar con el jugador en los Juegos Olímpicos", explica el DT.

- El peso del favorito -

El portero de Palmeiras y de la selección absoluta, Weverton, podría ser otro de los veteranos citados. El golero, de 33 años, atajó a Nils Petersen el penal definitivo de las justas de Rio.

"Buscamos jugadores con perfiles de liderazgo, perfil vencedor, con más experiencia que los sub-24", explica Jardine, quien no descarta que alguno de los futbolistas que participe en la Copa América -entre el 13 de junio y el 10 de julio- vaya a Japón.

La pandemia dificultó encontrar rivales para aprovechar la próxima fecha FIFA, entre el 31 de mayo y el 8 de junio, tras la cual Jardine cerrará la lista de los jugadores que viajarán a Tokio.

"Es bastante complicado principalmente por el escenario del covid, por la dificultad de locomoción, de entrada a los países. Entendemos y lamentamos lo que estamos viviendo en este momento, pero aquí todos estamos intentando driblar también esas adversidades para tener una mejor preparación", explica.

La CBF consiguió sobre la hora rivales para esas fechas. La 'Canarinha' chocará contra Cabo Verde y la sub-24 de Serbia el 5 y el 8 de junio, respectivamente, en Belgrado.

Para esos amistosos, Jardine convocó a jugadores que muchos países quisieran tener en su equipo de mayores y que consolidan el favoritismo de Brasil, parte del Grupo D con Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.

"Hay muchas selecciones con condiciones de ganar, creo que Brasil es una de ellas, pero tenemos mucho respeto por todos", señala. "Tenemos fe en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de continuar conquistando títulos importantes".

Ibañez (Roma, ITA), Bruno Guimarães (Lyon, FRA), Reinier (Borussia Dortmund, ALE), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Martinelli (Arsenal, ING) y Antony (Ajax, HOL), entre otros, liderarán a la 'verdeamarela' en los juegos preparatorios en la capital serbia.

Varios de los citados no estarán en Tokio, sea por decisión técnica o porque puede que sus clubes no los presten. Otros, dentro del rango de edad como Lucas Paquetá o Vinicius Jr, de a poco se consagran en el once de Tite y podrían ser llamados a la 'Selecao' olímpica, que debutará el 22 de julio contra Alemania en Yokohama.

"Es muy doloroso tener que escoger y dejar atrás a algunos jugadores que fueron muy importantes. Esa es, sin duda, una de las peores partes de nuestro trabajo", confiesa Jardine.