Boca no pudo con modesto Arsenal en la Copa Maradona

El volante Diego 'Pulpo' González (29) abrió la cuenta para los 'xeneizes' en la Bombonera, con un festejo cargado de lágrimas para el jugador de 32 años, que volvió recientemente a jugar después de sufrir una grave lesión, que lo marginó de las canchas durante más de una temporada.

Sin embargo, el festejo se les atragantó a los auriazules porque Facundo Pons (90) anotó en el último minuto un merecido empate para Arsenal, que dominó buena parte de este encuentro por el Grupo A de la Fase Campeón, que integran seis de equipos y del que saldrá un finalista de la Copa, mientras que el restante será el mejor del Grupo B.

Para este encuentro, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, dispuso una formación alternativa, ya que el miércoles próximo afrontará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club.

"Confiamos en todos nuestros jugadores. Tienen que aprovechar estos momentos. No hay que dar un centímetro de ventaja en el fútbol argentino. Me molesta no llevarme los tres puntos de la Bombonera", expresó Russo luego de una actuación por debajo de lo esperado del equipo suplente auriazul.

En el Grupo B de la Fase Campeón, Talleres se presentó con una muy buena victoria a expensas de San Lorenzo, al que dejó sin invicto con un 2-0, con goles de Víctor Salazar (18, en contra) y del colombiano Diego Valoyes (52), con un certero toque al rincón, para la formación del ‘Cacique’ charrúa Alexander Medina.

El 'Ciclón' tuvo una actuación deslucida y no pudo descontar ni siquiera de penal, ya que el paraguayo Ángel Romero desvió un remate desde los once metros (84).

Así, Talleres empezó como líder en el Grupo B, al igual que Gimnasia y Esgrima, el equipo que dirigía técnicamente Maradona antes de su fallecimiento, y que el sábado sorprendió a Colón por 2-0 como visitante, con goles de Marcelo Weigandt (30) y Nicolás Contín (47).

En un cotejo por el Grupo B de la Fase Complementación, Newell’s se impuso por 1-0 con gol de Jerónimo Cacciabue (22) a Estudiantes, que sigue en mala racha, ya que no ganó ninguno de sus siete partidos en el torneo y no anotó siquiera un gol.

El viernes por la noche, en la apertura de la fecha, y por la fase Complementación, Vélez Sarsfield derrotó por 2-1 a Racing con goles de Cristian Tarragona (88) y Lucas Janson (89), mientras que Tiago Banega (79) señaló para la 'Academia'.

La nueva ronda de la Copa Maradona se divide en cuatro grupos, dos por la Fase Campeón, con una plaza a la Copa Libertadores-2021 para el ganador, que se definirá en una finalísima el 17 de enero próximo, y otros dos grupos en la Fase Complementación, con una plaza en juego a la Copa Sudamericana-2022.

Estos son los resultados de la primera fecha de la segunda etapa:

-Viernes:

Vélez Sarsfield-Racing 2-1

-Sábado:

Newell's Old Boys-Estudiantes 1-0

Colón-Gimnasia La Plata 0-2

Boca-Arsenal 1-1

San Lorenzo-Talleres 0-2

-Domingo:

Unión-Defensa y Justicia

Aldosivi-Lanús

River-Argentinos

Huracán-Independiente

-Lunes:

Rosario Central-Patronato

Central Córdoba-Godoy Cruz

Atlético Tucumán-Banfield

Posiciones Fase Campeón:

Grupo A:

- Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 1 1 0 1 0 1 1

2. Boca 1 1 0 1 0 1 1

3. Argentinos 0 0 0 0 0 0 0

4. Huracán 0 0 0 0 0 0 0

5. Independiente 0 0 0 0 0 0 0

6. River Plate 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B:

- Pts J G E P GF GC

1. Gimnasia LP 3 1 1 0 0 2 0

2. Talleres 3 1 1 0 0 2 0

3. Atl. Tucumán 0 0 0 0 0 0 0

4. Banfield 0 0 0 0 0 0 0

5. Colón 0 1 0 0 1 0 2

6. San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 2

- Posiciones Fase Complementación

Grupo A:

- Pts J G E P GF GC

1. Aldosivi 0 0 0 0 0 0 0

2. Defensa y J. 0 0 0 0 0 0 0

3. Lanús 0 0 0 0 0 0 0

4. Patronato 0 0 0 0 0 0 0

5. Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0

6. Unión 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B:

- Pts J G E P GF GC

1. Vélez 3 1 1 0 0 2 1

2. Newell’s 3 1 1 0 0 1 0

3. Central Córdoba 0 0 0 0 0 0 0

4. Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0

5. Racing 0 1 0 0 1 1 2

6. Estudiantes 0 1 0 0 1 0 1