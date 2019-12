Blatter irá a testificar a Francia sobre atribución de Mundial-2022 a Catar si "lo piden"

"Si me lo piden oficialmente, creo que iré a Francia porque tengo la conciencia tranquila", declaró Blatter.

El expresidente del fútbol mundial, de 83 años, ya fue interrogado sobre este caso "en Suiza, el 20 de abril de 2017, a petición de la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF)", precisó.

La investigación sobre las condiciones de atribución del Mundial-2022 a Catar, dirigida desde hace tres años por la PNF, fue entregada recientemente a un juez de instrucción parisino. Esta información judicial fue abierta especialmente por "corrupción activa y pasiva", precisó la fiscalía el lunes.

Esta decisión tiene lugar casi seis meses después de la audiencia de Michel Platini. Vicepresidente de la FIFA y presidente de la UEFA durante la atribución del Mundial-2022, el francés fue interrogado por las razones de su voto a favor de Catar el 2 de diciembre de 2010.

La justicia francesa está particularmente interesada en una reunión en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010, en la que participaron el por entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, Tamim ben Hamad al Thani -en ese momento príncipe heredero de Catar y emir desde 2013- y Michel Platini.

Su supuesto objetivo: asegurarse de que este último votaría por el emirato. Una "sarta de mentiras", se indignó el ex número 10 de la selección francesa.

"Cuando Platini dijo que de todas maneras habría votado por Catar, especialmente por el desarrollo del fútbol, no es verdad. Teníamos un acuerdo en el seno del Comité Ejecutivo de la FIFA por el que se atribuiría el Mundial-2018 a Rusia y el Mundial-2022 a Estados Unidos", repitió Blatter.

- "Cuando un jefe de Estado te pide algo, lo haces" -

"Todo iba bien hasta ocho días antes de la elección, cuando tuvo lugar esa famosa cena en el Elíseo. Platini me telefoneó inmediatamente después. Me dijo: 'Sepp, esto no va a funcionar, tendremos un problema para la elección'. Sarkozy le había pedido, sugerido, votar por Catar", añadió Blatter, que informó de esta conversación telefónica al juez suizo en abril de 2017.

"Le dije a Platini: '¿Te ha obligado?'. Me contestó: 'No, para nada. Pero cuando un jefe de Estado te pide algo, lo haces, así que voy a obedecer y me llevaré conmigo a mis amigos'".

"Sus amigos eran el chipriota Marios Lefkaritis, el belga Michel D'Hooghe y el español Ángel María Villar. Eso hace cuatro votos que hicieron cambiar la elección", añadió Blatter.

El 2 de diciembre de 2010, para sorpresa general, Catar ganaba en la cuarta vuelta del escrutinio por 14 votos contra 8 a Estados Unidos.

Joseph Blatter sigue cumpliendo una suspensión de seis años por un caso distinto, el del controvertido pago de 2 millones de francos suizos (1,84 millones de euros) a Platini, el cual cumplió en octubre una suspensión de cuatro años.

AFP.