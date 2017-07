Bernardo Silva, baja de Portugal ante México por lesión

El mediapunta Bernardo Silva, con problemas en un tobillo desde el partido de la primera fase ante Nueva Zelanda, tiene todavía dolores y no jugará ante México, el domingo en el partido por la tercera plaza de la Confederaciones, anunció este sábado el seleccionador Fernando Santos.

"Algunos no pueden jugar porque han vuelto a casa (Cristiano Ronaldo, por su reciente paternidad), o porque no se han recuperado a tiempo, como Bernardo Silva. No entrenó hoy y tiene dolores", dijo Santos en rueda de prensa.

El futbolista de 22 años se torció el tobillo derecho al marcar en el minuto 37 el segundo gol de la Selecçao contra Nueva Zelanda (4-0), el 24 de junio. Siguió en el terreno de juego hasta el descanso, cuando se marchó cojeando.

Silva, que recientemente dejó el Mónaco para jugar en el Mánchester City, fue sin embargo titular en la semifinal ante Chile (0-0, 3-0 en penales), el miércoles.

Además de Ronaldo y Bernardo Silva, Fernando Santos no puede contar con Raphael Guerreiro, que sufrió una contusión en el pie en la primera fase.

Portugal jugará el domingo (7:00 a.m. [hora de Panamá]) el partido por el tercer puesto de la Confederaciones ante México.