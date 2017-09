Benzema quiere retirarse en Real Madrid y no renuncia a selección francesa

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema se mostró feliz este jueves tras firmar su renovación hasta 2021, afirmando que quiere retirarse en el Real Madrid y que no renuncia a volver a la selección francesa.

"Me gusta el fútbol del Real Madrid, entonces claro que me quiero retirar aquí porque para mí no hay otro club como el Real Madrid", dijo Benzema en una rueda de prensa, tras rubricar su nuevo compromiso por dos años más.

"Pienso que este club será mi último club, ahora tengo 29 años casi 30 y me siento muy bien", añadió el delantero francés, cuyo anterior contrato finalizaba en 2019.

El delantero, que llegó al club blanco en 2009, es ya parte de la historia del club, del que es el octavo máximo goleador histórico con 181 goles y el cuarto máximo anotador blanco en la Liga de Campeones.

Sin embargo, su juego le ha granjeado a veces las críticas de quien ven en él un delantero poco goleador.

"¿Qué me falta gol? Depende de como ves el fútbol, para mí un delantero no es sólo gol, tiene que participar en el juego, abrir espacios para otros, dar asistencias, dar cosas de fútbol porque hablamos de fútbol, no sólo de goles", consideró Benzema.

"Un delantero moderno tiene que tener muchas otras facetas como pase, movimiento, asistencias, además de gol", insistió Benzema.

El delantero francés admitió, no obstante, las críticas, que considera le ayudan a mejorar.

"Las críticas forman parte de mi vida y te permiten ir al más alto nivel. Sé que en este club hay mucha crítica", dijo.

"Estoy aquí para trabajar y cuando la gente me critica es porque espera más de mí, así que miro lo que puedo hacer más y trabajo más para eso", explicó el delantero francés, que quiere "seguir dando el máximo en el terreno de juego", también con la idea de poder volver algún día a la selección francesa.

"Claro que creo en ello (poder volver a la selección), un jugador no puede bajar los brazos, pero tampoco es una obsesión", dijo Benzema.

"Claro que la selección francesa está siempre aquí (se señaló la cabeza), pero yo doy todo en el terreno de juego y luego hay un seleccionador que elige", añadió.