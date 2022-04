Los portugueses habían perdido en la final contra el Real Madrid en la edición de 2020, la última que se disputó antes de la pandemia, que obligó a cancelar la de la temporada pasada.

El delantero Henrique Araujo fue el héroe de las 'Aguilas' con tres goles.

