Benfica deja escapar al Oporto y su entrenador dimite

Tras la derrota del Benfica en Madeira (2-0), el entrenador del equipo lisboeta presentó su dimisión ante el presidente del club.

"Nuestro entrenador Bruno Lage se ha dirigido a mí al final del partido y con mucha dignidad me ha dicho: 'Presidente, le presento mi dimisión porque considero que las cosas no van bien para el Benfica. Si la acepta, mañana ya no seré el entrenador del Benfica'", explicó el presidente de la entidad Luis Filipe Vieira desde la sala de prensa del estadio del Maritimo.

Según varios medios locales, Vieira habría aceptado la dimisión del entrenador de 44 años, en el puesto desde enero de 2019.

Desde la reanudación del campeonato portugués a comienzos de junio, tras el parón por el coronavirus, el equipo de la capital apenas cuenta con una victoria, dos empates y dos derrotas, y sus chances de lograr el título han disminuido en favor de un Oporto que después venció al Paços de Ferreira y aumentó a seis la diferencia de puntos con respecto a su rival por el título.

El congoleño Chancel Mbemba fue el autor del tanto de la victoria para un Oporto que tiene muy cerca el título.