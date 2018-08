Beltrán, el "box to box" que el Celta le quitó al Rayo

Beltrán tiene 19 años. Deja el barrio de Vallecas, en Madrid, por una ciudad costera como Vigo, a donde llega tras deslumbrar en Segunda con el Rayo. Allí lo disfrutó Felipe Miñambres durante su etapa como director deportivo. El hoy máximo responsable del área deportiva del Celta es su gran valedor.

En una plantilla que rebosa futbolistas ofensivos -Iago Aspas, Emre Mor, Pione Sisto, Boufal, Maxi Gómez, Beavue o incluso el canterano Brais Méndez, Miñambres y Antonio Mohamed priorizaron la llegada de un "box to box", un futbolista que aporte equilibrio pero también calidad a la hora de jugar el balón tras las salidas del chileno Tucu Hernández y el danés Daniel Wass.

Y esta vez los ojeadores celestes no acudieron al mercado nórdico que tanto han explotado últimamente para encontrarlo. Ese futbolista estaba a poco más de 600 kilómetros de Vigo, y venía de firmar una gran temporada en la categoría de plata. "Es un jugador que abarca mucho campo, que tiene una muy buena salida del balón y, a pesar de su estatura, es muy fuerte físicamente", explica Roberto Trashorras, ex jugador del Celta y ex compañero de Beltrán en el Rayo.

Por sus características, el jugador madrileño encajaría mejor en un sistema 4-3-3 o 4-2-3-1 que en uno con una línea de cinco defensas, el que viene utilizando Mohamed en esta pretemporada. "Es un todoterreno que puede jugar en la posición de seis o de ocho, para mí esos son sus dos puestos", dice Trashorras, quien ve a su ex compañero preparado para triunfar en Balaídos a pesar de su juventud: "Tiene más madurez que otros futbolistas de más edad, es un chico muy centrado y sabe muy bien cuáles son sus puntos fuertes".

Pequeño (1.70) pero intenso y agresivo, combina regate y asociación. Muchos lo comparan con el italiano Marco Verratti, jugador del PSG. En Vigo luchará por la titularidad con un futbolista de un perfil parecido -el eslovaco Lobotka- y el turco Okay Yokuslu, otra de las incorporaciones veraniegas del nuevo Celta de Mohamed.

El Celta, a través del representante del jugador, intentó negociar con el Rayo un traspaso pero fue imposible. El club presidido por Martín Presa no quería desprenderse de su mayor joya, así que los dirigentes celestes, sin avisar, maniobraron para depositar en la sede de la Liga los ocho millones de euros fijados en su cláusula, sabedores de que otros clubes también seguían al centrocampista.

"No vamos a poner en marcha ningún tipo de medida porque es algo legal, lo que nos duele son las formas cómo se han hecho las cosas", apuntó Presa, dolido tanto con el jugador como con la entidad presidida por Carlos Mouriño.

"A Fran le deseo toda la suerte del mundo, pero la educación se tiene o no se tiene, a clase de ética se ha asistido o no se ha asistido en el colegio, o te la ha enseñado o no tu familia. Donde no hay no se puede pedir. Eso es lo que más nos ha dolido. Como suele ser habitual en este club, el Celta de Vigo no nos ha comunicado nada previamente", recordó.

Las relaciones entre ambos clubes están rotas desde el verano de 2016, cuando el Celta recurrió a Felipe Miñambres para suplir la marcha de su entonces director deportivo, Miguel Torrecilla, al Betis. El ex futbolista rompió de manera unilateral su contrato con el Rayo para recalar en Balaídos.

Beltrán firma hasta el 2023 y tendrá una cláusula de rescisión que oscilará entre los 30 y los 45 millones, en función del club que lo pretenda -cuanto más poderoso y de una liga más prestigiosa, mayor es el precio-. Es una apuesta de futuro pero también de presente. "Sorprende su madurez sobre el campo", dicen en el Celta.

El centrocampista será presentado la próxima semana, una vez regrese el equipo de su gira por tierras inglesas. Este jueves completó su primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Mohamed, en quien caerá la responsabilidad de pulir a una de las mayores promesas del fútbol español.