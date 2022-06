El único tanto del partido lo anotó el delantero Michy Batshuayi en la primera parte, cuando Youri Tielemans metió un balón al corazón del área y Batshuayi se adelantó a los defensas y mandó la pelota al fondo de la red con un espectacular cabezazo en plancha (16).

Polonia estuvo cerca de empatar justo antes del descanso, cuando Robert Lewandowski realizó una gran jugada individual y su centro al segundo palo lo remató Nicola Zalewski... demasiado cruzado (45).

En la segunda parte, los belgas perdonaron la sentencia, con un remate de Lois Openda que no encontró puerta y los polacos estuvieron cerca de aprovecharlo para rescatar al menos un punto, con un cabezazo de Karol Swiderski que se estrelló en el palo de la portería defendida por Simone Mignolet (90).

Gracias a esta victoria, Bélgica suma 7 puntos y se afianza en la segunda plaza de la llave, tres unidades por detrás de Holanda, que se impuso 3-2 en su visita a Gales.

