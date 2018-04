Beausejour está dispuesto a irse de la U del panameño Cooper

Beausejour, que ha sido destacado por su madurez y equilibrio emocional, fue expulsado en el minuto 60 del partido que Colo Colo ganó a domicilio por 1-3.

Tras recibir su segunda tarjeta amarilla por dar un manotazo a un rival, tuvo una violenta reacción que este lunes destaca toda la prensa deportiva.

El jugador, hijo de padre haitiano y madre mapuche, comenzó a caminar lentamente hacia el borde de la cancha, resistiéndose a salir, y cuando su compañero Mauricio Pinilla lo instó a apurarse, se volvió en su contra y le lanzó un cabezazo.

Según los mentideros del fútbol, Pinilla le habría dicho: "Apúrate en salir, negro, ya la cagaste y tenemos que seguir", aunque hay que destacar que el apelativo de "negro" de Pinilla no fue peyorativo.

Incluso, un jugador del Colo Colo debió intervenir para separar a Pinilla y a Beausejour, que también dio empellones a un par de compañeros que saltaron desde el banco de suplentes para apaciguarlo.

El lateral salió de la cancha en medio de los silbidos del público, mayoritariamente formado por hinchas de la U, y se retiró del estadio antes de que el partido terminara.

"A veces la pasión te desborda y haces cosas que habitualmente no haces. No es justificación. Vi las imágenes y me avergüenzo", dijo hoy Beausejour a los periodistas, tras el entrenamiento matinal de la plantilla.

"Nadie está ajeno a que pasen estas cosas. Apenas llegué, conversé con Mauricio (Pinilla). Nos conocemos desde los diez años. Él me dio su explicación y yo la mía. Aclaramos el asunto y quedó atrás. Lo tomé por el lado de que (Pinilla) quería jugar rápido", dijo.

"Acepto el descontento de los hinchas. Yo he colaborado con este tipo de partidos, los clásicos que son muy importantes, le expuse a la dirigencia que revisemos mi contrato y le ponemos término. No tengo problemas en dar un paso al costado, con costo cero para el club", añadió.

"Me produce un dolor gigante dar un paso al costado porque amo este club, pero si es necesario, lo voy a hacer", afirmó Beausejour, que tomó distancia de otras opiniones que achacaron a errores del árbitro la derrota de la U de Chile, que hace cinco años que no puede ganarle un clásico al Colo Colo.

Jean Beausejour, que el año pasado participó activamente en cabildos ciudadanos convocados por el gobierno de Michelle Bachelet para delinear una nueva Constitución para Chile, siempre ha tenido un comportamiento correcto en la cancha, con contadas expulsiones en su carrera.

Una de las más recordadas hasta ahora fue hace algunas temporadas cuando jugaba por el Colo Colo y vio la tarjeta roja en un superclásico contra la Universidad de Chile.

El encuentro de este domingo terminó con dos expulsados de la U de Chile y uno del Colo Colo, además de una decena de amonestados.