El Barcelona, a dos victorias del título de Liga

La noticia en el Camp Nou fue que Leo Messi y Luis Suárez, que lideran con holgura la tabla de goleadores, no marcaron, por lo que los héroes del partido fueron el central francés Lenglet y el lateral izquierdo Jordi Alba.

Lenglet abrió el marcador al filo del descanso al rematar de cabeza a la red un córner lanzado por su compatriota Ousmane Dembélé.

La Real Sociedad puso el miedo en el cuerpo al equipo catalán al empatar en el minuto 62, por medio de Juanmi Jiménez al recibir un pase de Mikel Merino, tras un buen desmarque del andaluz.

Pero poco duró la alegría de los vascos, ya que Jordi Alba desniveló el marcador dos minutos después con un disparo cruzado dentro del área, tras una incursión desde su lateral buscando posición de disparo.Tras este triunfo, el FC Barcelona solo necesita dos victorias en las cinco últimas jornadas para asegurarse el título.

Coutinho, entre pitos y aplausos

A falta de 20 minutos Valverde sacó a Coutinho, que fue recibido por pitos tras el gesto desafiante a la grada que hizo ante el Manchester. Luego alternó pitos y aplausos cada vez que tocaba el balón. El Barça controlaba pero el 2-1 no era un resultado como para confirarse. Rakitic, con un disparo al lateral de la red, tuvo la opción de cerrar el partido. Pero todo seguía abierto.

La Real Sociedad, que no lo hizo mal, sigue con su racha negativa en el Camp Nou donde no puntúa desde 1995 y no gana desde la temporada 1990-91. El Barça ya tiene en mente a Alavés y Levante, los dos obstáculos que le separan del título.