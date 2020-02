Barcelona quiere fichar al brasileño Willian José

Ante la situación que ha tenido el Barcelona esta temporada, el equipo azulgrana busca levantarse fichando nuevos jugadores pero no han podido hacerlo en vista que debe esperar los resultados de Dembélé para que la Federación Española permita fichar un refuerzo.

EL objetivo principal del azulgrana es fichar al delantero brasileño Willian José pero el precio que pide Real Sociedad es muy alto.

Anteriormente el Barcelona rompió relaciones con el Valencia por la alta suma económica que la entidad Ché pedía por el jugador Rodrigo Moreno. No obstante, los de Real sociedad han seguido la linea del Valencia y piden por Williams José 70 millones de euros.

Dentro de los movimientos que está realizando la secretaría técnica, no se descarta que haya un tapado cuyo nombre no ha trascendido. El Barcelona quiere tener cerrada la operación antes del fin de semana. Una vez se conozca el periodo de baja de Dembélé, el club mandará un informe a la Federación que en el plazo de 48 horas tendrá que decidir si el Barcelona puede fichar o no.