El jugador polaco aún tiene contrato vigente con el cuadro alemán hasta 2023 y recientemente el delantero ha comentado sobre su salida de la Bundesliga hay que buscar "la mejor solución posible para todos".

El Bayern, por su parte ya se plantea un escenario donde todo apuntaría que el club optaría por permitirle una marcha gratis dentro de un año para así poder buscarle un sucesor.

Desde el anuncio del jugador, equipos cómo el Chelsea y París Saint-Germain han dejado saber sus intenciones por hacerse con los servicios del delantero este mercado de fichajes. El jugador, tras disputar el último partido de la Bundesliga, ha reconocido que podría haber sido su despedida del club que ha sido su casa estos últimos ocho años.

Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, el Barça es la prioridad absoluta de Robert. El motivo que le llevó este fin de semana a dar un paso al frente y reconocer públicamente que quiere cambiar de aires.

Despite Paris Saint-Germain and Chelsea interest since last summer, Robert Lewandowski’s priority is only Barcelona as things stand. 🔴🇵🇱 #FCBHis agent Zahavi is giving priority to Barça too, three year deal already on the table - but still waiting for the clubs to discuss. pic.twitter.com/bndHYtZcAD