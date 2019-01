El Barcelona se mete en cuartos de Copa, pendiente de una denuncia

El Barça se adelantó con dos goles casi consecutivos de sendos disparos cruzados de Dembelé (30, 31), antes de que Messi rubricara el 3-0 (53) en un partido de vuelta dominado sin ambages por el equipo azulgrana.

El Barça levantó así la eliminatoria tras su derrota 2-1 en la ida, para clasificarse, aunque todavía podría ser eliminado en los despachos si el Levante presenta su anunciada denuncia por alineación indebida.

Tras publicar el diario El Mundo que el Barça alineó en la ida a un jugador sancionado, el Levante anunció que presentaría una denuncia.

Según ese periódico, el Barça alineó en la ida al jugador del filial Juan Brandáriz 'Chumi', sancionado por acumulación de tarjetas en la liga de la segunda división B, el fin de semana anterior.

Para el Barça, Chumi debía cumplir su sanción en el campeonato nacional y no en la Copa.

'Convencidos de actuar correctamente'

"Estamos convencidos de que todo lo hemos hecho de manera correcta, ahí está el reglamento y está clarísimo", dijo tras el partido el técnico, Ernesto Valverde.

"No he querido saber nada, he tratado de que los jugadores se centren en el partido, entiendo que lo que haga el club está en su perfecto derecho", afirmó por su parte el entrenador levantinista, Paco López.

Pero, a la espera de que se concrete la denuncia y su consiguiente decisión, el Barça es, por ahora, el último cuartofinalista de Copa tras un partido, en el que el Levante apenas aguantó un cuarto de hora los embates de los azulgranas.

El Levante, que llegaba con la ventaja del 2-1 de la ida, empezó presionando, tratando de dificultar el juego azulgrana, pero pronto empezó a perder terreno.

Impulsado por Messi, el Barça se hizo con el control del balón para acabar encerrando al Levante en su campo.

Los locales aprovechaban la velocidad por los costados de Coutinho y Dembelé, que abrió el marcador aprovechando un pase filtrado de Messi (30).

Apenas un minuto después, repetía con otra internada, escorándose y metiendo un disparo cruzado para hacer el 2-0 (31).

Animado por los goles, el Barça siguió asediando la portería contraria, en la que Aitor Fernández se convirtió en el gran héroe de su equipo.

El festival azulgrana continuó en la segunda parte, ante un Levante, que se dedicaba a evitar una mayor goleada, pero que vio cómo Messi aumentaba la cuenta.

El astro argentino aprovechó un pase de Nelson Semedo para hacer el 3-0 ante la salida de Aitor (54).

Betis y Espanyol clasificados

Apoyado en su ventaja, el Barça bajó de revoluciones y se replegó para salir a la contra ante un Levante que apenas inquietó la puerta defendida por Cillessen.

A la espera de lo que ocurra en los despachos, el Barça estará el viernes en el bombo de cuartos, donde también estará el Betis, clasificado tras empatar 2-2 en el campo de la Real Sociedad.

El Betis se adelantó con un gol de Sergio Canales ajustado al palo (37), pero poco después Igor Zubeldia equilibró con un disparo de volea (39).

Tras el descaso, Mikel Merino puso el 2-1 con un gol de cabeza en plancha (63), antes de que Loren Morón conectara un disparo en el área para poner el 2-2 (70), que daba el pase al Betis gracias al valor doble de los goles en campo contrario.

La peor noticia para el Betis fue la expulsión por doble amonestación de Giovani Lo Celso (90+2).

El Espanyol también se clasificó tras ganar 3-1 al Villarreal, con doblete de Borja Iglesias, después del empate 2-2 de la ida.