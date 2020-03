Barcelona confirma rebaja de salario a todo el plantel

El martes se produjeron una serie de reuniones en las que participaron el director de deportes profesionales del club, Albert Soler, junto al manager de cada una de las secciones en las que se les comunicaron las condiciones del mismo y que les afectarán mientras dure el confinamiento decretado por el estado de alarma instaurado por el gobierno que conlleva la suspensión de la actividad deportiva.

A falta de pulir los detalles, la idea es que a todos los deportistas profesionales del club se les aplique una rebaja en su salario diario de alrededor del 70 % durante el tiempo que dure el confinamiento. Esta posibilidad la adelantó Mundo Deportivo en su página web.

Es importante diferenciar el salario de la ficha, ya que los jugadores profesionales cobran por ambos conceptos además de, lo que lo tengan, los bonus y los complementos por imagen.

Esta rebaja afectaría a los días en los que la actividad deportiva esté parada y los profesionales no puedan ejercer su trabajo y se aplicará de manera lineal, no proporcional, a todos los profesionales del club. Es decir que se le aplicará el mismo porcentaje a Messi que a Pustovyi.

El club entiende que la falta de práctica afecta por igual a todo el mundo y por eso es partidario de aplicar este criterio en vez de una escala proporcional al salario de los jugadores que, aseguran desde la entidad barcelonista “no hubiera sido aceptado por la autoridad de trabajo”.

Una de las particularidades de esta medida es que en cuanto se suspenda el estado de alarma y por tanto la confinación en los respectivos domicilios y vuelva la actividad deportiva los jugadores volverán a cobrar la integridad de su salario independientemente de si se juega o no la competición que estaban disputando antes del confinamiento.

Es decir, no afectaría que no se terminara o se suspendieran competiciones, cobrarían igual todo su salario porque se entendería que los profesionales están realizando su trabajo que no es otro que entrenarse en las instalaciones del club.

Por otra parte, Catalunya Ràdio anunció en el programa Tot Costa que algunos de los miembros del área deportiva del Barça que no son deportistas ya han recibido una comunicación por parte del club en el sentido de que a partir del mes que viene verán reducido su sueldo.

La medida del ERTE, por cierto, también afectará a los ejecutivos del club, aunque estos en los días que corren de confinamiento hayan visto aumentado significativamente su volumen de trabajo, pero consideran que “tenemos que dar ejemplo”.

Fuente: Diario AS (ESPAÑA)